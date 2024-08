Volontari Wwf sorvergliano le dune: "Le abbiamo protette dai vandali"

Hanno indossato la pettorina fosforescente e per tutta la notte, dalle 20,30 fino alle 6, sono riusciti ad evitare che le dune di Vittoria Apuana diventassero preda di accessi impropri che spesso, in passato, si sono tradotti in danni e vandalismi. Protagonisti di questa missione, iniziata il 12 agosto e da ultimare stasera, sono alcuni volontari del Wwf Massa Carrara, associazione che gestisce l’area protetta da oltre 35 anni. "I nostri volontari – spiega il presidente Gianluca Giannelli – hanno presidiato spiaggia e ingressi per far rispettare l’ordinanza del sindaco Bruno Murzi, che da oltre 10 ani chiude la spiaggia dal 12 al 20 agosto per prevenire danneggiamenti e vandalismi. A lui va il nostro ringraziamento al pari dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi che sta trasformando quella zona di Vittoria Apuana in un polmone verde grazie all’acquisizione dei terreni delle colonie marine".

Giannelli ricorda la collaborazione avviata da tempo con il Comune per difendere l’area protetta. L’ordinanza scattò infatti dopo le devastazioni avvenute proprio una notte di Ferragosto, con la spiaggia chiusa una settimana per consentire la bonifica da vetri di bottiglie, bracieri e “bisognini“ lasciati ovunque. "Quella che prima era una serata di sballo e senza limiti – conclude – ora è una serata al chiaro di luna, dove il silenzio e la pace ci accompagnano fino all’arrivo dei primi frequentatori della spiaggia. Pulizia e ordine di cui ringraziamo il sindaco Murzi, il vice sindaco Andrea Mazzoni e il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva. In questi giorni si stanno ultimando il lavori per i nuovi servizi igenici, finalmente sostituiti dopo decenni, dopo di che arriveranno anche telecamere, luci anti-intrusione e controlli serrati".