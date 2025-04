Vola con la bicicletta nel torrente. Traumi al bacino: grave 40enne

Concluso il turno di lavoro notturno in un noto ristorante di Pietrasanta ha inforcato la bicicletta elettrica per far ritorno a Viareggio, dove vive da tempo. Nonostante la pioggia battente ha voluto però far tappa a Valdicastello per cercare una casa da prendere in affitto, decisione che ha pagato purtroppo a caro prezzo. Sulla via del ritorno, in discesa, ha perso infatti il controllo della bici mentre attraversava un ponticello ed è finito di sotto nel torrente Baccatoio dopo un volo di oltre cinque metri. Il bollettino non è per niente soft, visto che il malcapitato, un uomo di 40 anni originario del Bangladesh, ha riportato traumi al bacino e alle gambe, ma vista l’altezza da cui è caduto e l’assenza nel torrente di rocce appuntite o di grosse dimensioni, sarebbe potuta andare anche molto peggio.

Il 40enne è ora ricoverato all’ospedale di Cisanello in gravi condizioni, ma a ieri pomeriggio non era in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 13,45 nel ponticello all’incrocio tra via Valdicastello e via Piovane rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, della Polizia municipale oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Querceta e l’automedica del ’118’. All’arrivo dei soccorritori l’uomo, che è rimasto sempre cosciente, ha detto di non avere documenti con sé. Le operazioni di recupero sono state lunghe – circa tre ore – e difficoltose visto che i vigili del fuoco, coadiuvati da personale specializzato in manovre speleo-alpinofluviali della sede centrale, hanno dovuto calarsi giù lungo la scarpata in una zona impervia.

Nel frattempo i soccorritori della Croce Bianca erano già intervenuti e avevano stabilizzato il 40enne, il quale dopo la caduta nel greto del torrente si era trascinato fino alla scogliera vicino alla cascata. I vigili del fuoco a quel punto lo hanno recuperato e trasportato sulla barella fino all’ambulanza, che a sua volta lo ha portato all’aeroporto del Cinquale dove ad attenderli c’era l’elisoccorso "Pegaso". L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Cisanello in condizioni gravi ma stabili. Gli amici e i parenti, così come i titolari del ristorante di Pietrasanta, hanno trascorso l’intera giornata di ieri al telefono per sincerarsi sulle sue condizioni. E tirando un sospiro di sollievo quando è arrivata la notizia che il 40enne non sarebbe – il condizionale in questi casi è d’obbligo – in pericolo di vita, sebbene lo attenda un recupero molto lungo.

Daniele Masseglia