"Vogliamo la musica" Quando verrà attivata?

"La musica in Passeggiata la vogliamo, eccome". Carmelo Donzella, presidente del Ccn, risponde per le rime a Mario Delle Sedie, proprietario di un appartamento sul lungomare che ha protestato per la possibilità di riattivazione degli altoparlanti. "Personalmente gradirei la musica tutto l’anno – premette Donzella – perchè non è vero che sia noiosa o, addirittura, dannosa. Oltretutto c’è chi ha lanciato un sondaggio facebook che ha dato piena ragione alla posizione dei commercianti: la maggioranza vuole che sia trasmessa e non è davvero pensabile che per la posizione di una persona, neppure residente, il Comune rinunci a utilizzare un impianto pagato con i soldi pubblici e richiesto proprio dalla nostra categoria. La musica è fonte di intrattenimento e sicuramente agevola lo shopping: ovviamente deve essere proposta rispettando decibel e orari. Il fatto da rimarcare casomai è un altro, cioè che attualmente abbiamo un impianto nuovo che non stiamo utilizzando. Nell’ultimo incontro che ho avuto col sindaco – prosegue il presidente Ccn – quest’ultimo mi disse che saremmo partiti il 25 aprile. Poi per vari motivi la musica non è stata ancora trasmessa. Sollecito pertanto il Comune a procedere speditamente con la prevista assegnazione della fonica perchè tutti noi operatori attendiamo di poter contare anche su questo tipo di offerta per i nostri ospiti e cittadini durante la stagione turistica e non solo".