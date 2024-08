Notti violente a Torre del Lago, due rapine in pochi giorni

Torre del Lago, 19 agosto 2024 – Altre 24 ore all’insegna della violenza nella frazione pucciniana. Nella notte, sulla Marina, alcune persone sono rimaste urticate da raffiche di spray al peperoncino erogate in mezzo alla folla del sabato sera. Per fortuna, la pericolosa sostanza è stata utilizzata all’aria aperta, e dunque si è dispersa velocemente.

Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a lavorare per dare un volto al protagonista della brutale aggressione di una settimana fa, sempre sulla Marina di Torre del Lago, che è quasi costata la vita a un 64nne. In queste ore, si stanno incrociando tutti i dati a disposizione per capire se il romeno 25enne senza fissa dimora arrestato due giorni fa, autore di un violento furto sempre a Torre del Lago, possa essere la stessa persona che qualche giorno prima ha aggredito due persone mandandole all’ospedale, una delle quali in modo grave, per rubare la miseria di uno zaino. L’uomo era stato fermato nello stesso tratto di viale in cui si era consumata la brutale aggressione di lunedì.

Inoltre, sempre a Torre del Lago, due sere fa un giornalista è stato picchiato mentre, con la sua telecamera, documentava una lite tra stranieri. Si tratta di Gabriele Altemura, bravo cronista dell’emittente 50 News Versilia. Subito dopo il tg della sera, assieme a un collega è andato in un bar della frazione per un aperitivo. In quel frangente è scoppiata la lite tra due stranieri e una donna tossicodipendente. Altemura ha subito preso in mano la telecamera per fare il suo lavoro: un altro straniero, estraneo alla lite in corso, l’ha aggredito e colpito con uno schiaffo al volto, prima di dileguarsi. “Proseguo il mio lavoro ancora più motivato e pieno di entusiasmo – ha assicurato il cronista dell’emittente tv –; mai un passo indietro davanti a minacce, soprusi e prepotenze”. Ad Altemura, cronista molto conosciuto soprattutto a Torre del Lago, è arrivata la solidarietà di tanti cittadini e della politica.