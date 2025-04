Vandalismi all'ospedale Versilia: indagini in corso sui danni alle auto dei dipendenti

Semplici vandalismi o l’opera mirata di qualcuno che vuole punire il personale dei dipendenti dell’ospedale? E’ il dubbio che si fa strada all’indomani di un altro episodio inquietante avvenuto nel parcheggio dell’ospedale Versilia riservato ai dipendenti della struttura. L’ultimo caso è un tergicristallo rotto all’auto di una dipendente. poca roba, si dirà, ma arriva dopo una serie di vandalismi non più accettabile. Episodi sui quali sono in corso anche accertamenti e indagini da parte delle forze dell’ordine che vogliono capire se si tratta di una stupida bravata o, se all’origine, ci sia una sorta di risentimento – se non proprio di vendetta – nei confronti del personale della Asl. Un disagio di cui si fa carico il sindacato Uil. "Denunciamo con forza l’ennesimo episodio di vandalismo ai danni delle auto dei dipendenti nel parcheggio dell’ospedale Versilia. Segnaliamo – dicono il segretario provinciale Uil Fpl Pietro Casciani e il segretario Uil Fpl Versilia e Rls Fausto Delli – che si continuano a registrare danneggiamenti: specchietti rotti, tergicristalli spezzati e altri atti incivili che colpiscono chi si reca a lavorare ogni giorno. L’ultimo caso ha riguardato una nostra collega che ha trovato l’auto danneggiata, con il tergicristallo rotto". Da capire, secondo gli esponenti sindacali, se le telecamere installate nel parcheggio siano realmente funzionanti e in grado di garantire un minimo di sorveglianza.

"Un dipendente – proseguono – non può vivere con l’ansia di trovare la propria auto danneggiata a fine turno. Questi atti non solo generano amarezza, ma rappresentano un danno economico non indifferente. È ora di dire basta. Chiediamo con forza all’Asl Toscana Nord Ovest e alla direzione aziendale di attivarsi concretamente per porre fine a questo stillicidio. Il parcheggio dei dipendenti deve essere un luogo sicuro".