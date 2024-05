Violenza di genere. Apre sportello d’ascolto

Il Comune ha confermato anche per il 2024 l’apertura dello sportello di ascolto riservato alle vittime di violenza di genere. Il centro antiviolenza, gestito dalla Casa delle Donne di Viareggio, era stato aperto dopo la sottoscrizione di un accordo tra l’associazione viareggina e il Comune nel 2022, per essere poi confermato per due mesi nel 2023. Il servizio è apparso fin da subito utile per venire incontro alle necessità delle persone colpite da violenza, e dunque quest’anno sono state mobilitate risorse più ingenti per ampliare la durata dell’iniziativa.

L’11 marzo la Casa delle Donne ha dato la propria disponibilità a proseguire nella realizzazione dello sportello d’ascolto, e così è stata firmata una nuova convenzione che prevede di proseguire nel servizio fino (almeno) al 31 dicembre. Lo sportello d’ascolto sarà realizzato nella sede distaccata del Comune, in un locale messo a disposizione dall’ente di piazza Taddei, il lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12,30. A fronte della gestione del servizio, la Casa delle Donne riceverà un rimborso complessivo di 1.200 euro (150 al mese da maggio a dicembre).

In questo modo, il Comune conta di "mettere in atto tutte le strategie tese ad assicurare azioni di contrasto e prevenzione delle dinamiche relazionali di stampo violento – si legge nella convenzione – e consolidare le politiche tese a prevenire la violenza maschile sulle donne, secondo l’ottica della differenza di genere".

Le donne vittime di violenza potranno accedere al servizio previo appuntamento telefonico concordato con il numero verde del Centro antiviolenza, oppure essere indirizzate allo sportello d’ascolto dai servizi sociali. I colloqui individuali possono essere svolti sia in presenza sia in modalità online o per via telefonica. Il servizio prevede anche l’eventuale consulenza legale on line ed eventuali prese in carico.

DanMan