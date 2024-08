Violento scontro tra auto e moto. Centauro riporta gravi ferite

Aveva da poco imboccato la Sarzanese, diretto verso Capezzano Pianore per motivi di lavoro, quando per cause ancora tutte da chiarire è andato a schiantarsi contro una macchina che proveniva dalla parte opposta e ha svoltato verso mare in via del Castagno. L’urto è stato particolarmente violento, tanto da essere udito a centinaia di metri di distanza, con il motociclista che alla fine ha avuto la peggio. L’uomo, classe 1978, è ricoverato all’ospedale “Versilia“ con gravi ferite alla gamba sinistra – di cui si sospetta la frattura – più traumi in altre parti del corpo.

L’episodio è avvenuto ieri mattina poco dopo le 12,15, con il traffico sulla Sarzanese che ha subìto deviazioni e rallentamenti come disposto dalla polizia municipale giunta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. Difficile, al momento, ricostruire l’esatta dinamica, cosa su cui è ancora impegnata la polizia municipale. Gli elementi che vengono tenuti in considerazione sono almeno un paio: da una parte il comportamento del motociclista, in particolare la velocità a cui stava andando che è ancora oggetto di verifica, e dall’altra la manovra del conducente dell’auto, che stava procedendo verso Pietrasanta, soprattutto in termini di precedenza alla moto come da codice della strada. L’incrocio di questi dati darà il verdetto e solo allora il comando potrà procedere con eventuali verbali, mentre il resto è materia delle polizze assicurative delle due persone coinvolte nell’incidente. Nonostante le gravi ferite, il centauro è stato sempre cosciente fin dall’arrivo dei soccorritori e non è stato necessario portarlo a Cisanello. Oltre alla polizia municipale, sul posto c’erano anche l’automedica nord e un’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta.

d.m.