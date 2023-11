Vino e mondine scaldano la Vecchia Viareggio

È una nuova gioventù quella che vive la Vecchia Viareggio, che riporta nella sua piazza ai piedi Torre Matilde lo spirito autentico della città. Il comitato di quartiere, guidato da Franco Paladini, ha infatti deciso di proporre un calendario di eventi per abbracciare tutte le stagioni dell’anno. E l’autunno ha il sapore delle mondine e del vino nuovo, con la festa che debutta oggi, prosegue domani, e si allungherà anche sabato e domenica prossima (sempre dalle 10 alle 20).

Le caldarroste saranno protagoniste di questi week-end di novembre insieme ad un “rosso“ celebrativo. La “Vecchia“ ha infatti deciso di realizzare per l’occasione – il ritorno di questa festa che ha radici antiche – delle bottiglie di vino con una speciale che celebra il patrimonio culturale del quartiere con un gesto d’arte e di memoria: un’etichetta che ripropone una litografia degli anni Trenta. Oltre ai mercatini, del gusto e dell’artigianato, intorno alle 15.30, Iacopo Gori proporrà il suo teatro di burattini. "E poi cominceremo a pensare al rione, quest’anno – spiega Paladini – abbiamo deciso di tornare con la festa in notturna che aprirà il primo week-end di Carnevale". Poi ci sarà il tradizionale Giovedì Grasso dei bambini, la primavera coi Ciottorini e "anche per l’estate abbiamo in mente un evento conviviale. Ringraziamo l’assessore Meciani e l’amministrazione per tutto il supporto".