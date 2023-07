Vinili da esposizione Una rassegna unica

La Galleria Europa di Lido di Camaiore presenta “Artevinile”, una mostra di pop music art che esplora l’intersezione tra la musica popolare e l’arte visiva contemporanea. L’esposizione si terrà da oggi al 6 agosto e rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella cultura pop del XX e XXI secolo, offrendo un’esperienza coinvolgente e stimolante per gli appassionati di arte e musica. Un evento importante patrocinato dal Comune di Camaiore.

“Artevinile” è un progetto concepito per celebrare l’omogeneità tra l’arte visiva e la musica popolare rock. Nasce dall’idea di connettere il mondo della musica con le straordinarie copertine dei dischi create da rinomati artisti contemporanei. Questo legame si è sviluppato in un contesto sociale in grande trasformazione, in cui il mercato musicale ha conosciuto un’esplosione senza precedenti, diventando un elemento fondamentale nella vita dei consumatori. Artisti del calibro di Andy Warhol, Banksy, Botero, Keith Haring, Damien Hirst, Jeff Koons, Joan Mirò, Salvador Dalì e Renè Magritte hanno contribuito a plasmare l’arte commerciale per le masse di consumatori, lasciando un’impronta indelebile nella contemporaneità.

Da una collezione di trecento opere musicali, pubblicazioni e opere visive, “Artevinile” offre la possibilità di esplorare un periodo che ha dato origine alla cultura moderna. La mostra pone l’accento sul rapporto tra le masse di consumatori, la musica e l’arte, in un momento storico in cui si riflettono sui modelli di consumo e sulle dinamiche sociali. Le copertine dei celebri dischi in vinile a lunga durata diventano la narrazione di un percorso che ha influenzato generazioni di persone.