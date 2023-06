Viareggio, pronta per la Notte Arcobaleno con Irene Grandi e la sostenibilità

L’attesa che cresce, gli ultimi preparativi, la soddisfazione del sold out... Viareggio è pronta per vivere, domani, la sua notte Arcobaleno. Centro nevralgico del grande cartellone di eventi messo in piedi dalla Regione Toscana con il quotidiano QN-La Nazione, e il sostegno di Toscana Promozione e Vetrina Toscana, per raccontare il territorio.

Come ogni grande impresa, il successo si ottiene con un gioco di squadra. E questo risultato, il concerto gratuito di Irene Grandi che domani sera, da piazza Maria Luisa, lancerà l’estate della Versilia, è stato raggiunto anche grazie al contributo del Grand Hotel Principe di Piemonte, eccellenza dell’ospitalità; della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (Bvlg) e dell’imprenditore Riccardo Corredi.

E quest’anno, per l’undicesima edizione, il tema ricorrente della festa del solstizio, che proseguirà con eventi diffusi fino a domenica, è la sostenibilità e l’accoglienza. "Abbiamo voluto coinvolgere in Arcobaleno d’estate anche i Parchi regionali e nazionali della Toscana – spiega l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras – perché sono parte integrante dell’offerta turistica regionale e sempre più protagonisti dei viaggi di tantissimi visitatori incarnando appieno la voglia di esperienze slow e a contatto con la natura. È un modo anche per salutare la bella stagione alle porte con un calendario di eventi sempre più nuovo e ricco".