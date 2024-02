Viareggio piange la scomparsa di Alfonsina Spinetti, icona di dedizione e amore per la salute

VIAREGGIO

Ad un soffio dal traguardo dei 104 anni di vita (le candeline le avrebbe spente nel prossimo mese di giugno) è scomparsa Alfonsina Spinetti, vedova del professor Athos Del Magro, a lungo primario del reparto di otorinolaringoiatria del vecchio ospedale Tabarracci, uno dei medici più amati dai viareggini. Un uomo che quando andava a passeggio in città, veniva salutato e ringraziato da tutti, per la sua dedizione al lavoro e alla salute delle persone. Dal matrimonio di Alfonsina con Athos erano nati due figli, Ubaldo e Paola. A loro, ai nipoti sono arrivate le numerose testimonianze di partecipazione al lutto per la perdita dell’adorata mamma che aveva valicato il traguardo del secolo con la serenità e l’affetto dei suoi cari. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Rita, al quartiere dell’ex Campo d’Aviazione. Alla famiglia Del Magro-Spinetti giungano le condoglianze della redazione Viareggio-Versilia del quotidiano Qn-LaNazione.