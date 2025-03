Viareggio, il convegno sulla disabilità e sul diritto alla salute

Viareggio, 10 marzo 2025 - Il 16 marzo a Viareggio si tiene il convegno sulla disabilità e sul diritto alla salute delle persone con disabilità. Il titolo dell’incontro è ‘Disabilità e sanità: con la sanità allo sfascio quale futuro per i disabili?’. Il convegno verte sull’analisi dell’attuale grave situazione per la garanzia e la tutela dei disabili. Soluzioni e proposte di legge per il progetto sulla vita indipendente.

Il convegno si terrà al Principino in viale Marconi 130. L’appuntamento è alle ore 15. I relatori del convegno sono: Giuseppe Pino Paolone (vice-presidente di Forza del Popolo), Marco Becattini (presidente dell’associazione “Liberamente Abile sport e viaggi”), e il professor Carlo Giraldi (neurologo e direttore sanitario del Centro Medico Amico). L’ingresso è libero e gratuito ma la prenotazione obbligatoria. Per avere informazioni e per la prenotazione è possibile chiamare Emanuela Lari (presidente APB Versilia di Forza del Popolo) al numero telefonico 338 827 1990.

Maurizio Costanzo