Viareggio Cup, primi verdetti. Viola e Magic Star agli ottavi

La Fiorentina e i nigeriani del Magic Star sono le prime formazioni qualificate agli ottavi di finale della 75’ edizione della Viareggio Cup. Tutte le altre formazioni dei primi tre gironi sono ancora in corsa per il passaggio del turno. In campo femminile, invece la finalissima – in programma domani con diretta tv dalle 15 dal ‘Buon Riposo’ di Seravezza – vedrà di fronte il Milan e la Juventus.

Gruppo A – Nel girone 1 La Fiorentina ha calato un poker di reti contro l’Imolese (4-1), con in evidenza l’attaccante Sardilli autore di una doppietta. Le altre due reti viola sono di Turnone e Kaba. Per gli emiliani, Maltoni. Spettacolare il confronto fra Stella Rossa e Mavlon che ha visto i serby prevalere per 3-2 nel finale: sugli spalti molti osservatori interessati ad un paio di ragazzi – su tutti Bubanja – che hanno impressionato. Nel girone 2, pari e patta fra il Genoa e il Perugia, con botta e risposta di Giordani e Spicuglia (1-1). Con un gol di Jackson, l’International ha superato (1-0) il Ijele. Infine nel girone 3 la sorpresa l’ha confezionata il debuttante Casarano che ha sconfitto per 1-0 (gol partita del promettente Grimaldi) il Sassuolo che ha vinto due delle ultime tre edizioni del torneo. Molto bene il Magic Star che con molta determinazioni ha superato per 4-0 i ragazzi australiani dell’Apia.

Women’s Cup – Il Milan ha preso il largo contro il Westcester (7-2) mentre era tutto da vedere, in una sorta di corsa al gol, la sfida della Juventus contro la Spal, con la rappresentativa della Lega Nazionale dilettanti alla finestra visto che – come poi sarebbe accaduto – la differenza reti era destinata a dare la differenza. E per un gol la Juventus (8-0, rispetto all’8-1 delle giovani Lnd contro le estensi del giorno precedenti) è riuscita a staccare il biglietto per la finale. Il gol decisivo è stato messo a segno al terzo minuto di recupero (dei 9 concessi) dalla Torello. Dunque domani oltre alla finale per il titolo fra Milan e Juventus, saranno disputate quelle di consolazione per il 3° e 4° posto (Lnd-Westchester alle 14,30 a Capezzano) e per 5° e 6° (Spal-Livorno alle 15 a Fossone).

Programma odierno – Il programma di oggi: alle 14,30 a Capezzano, Torino-Vis Pesaro; alle 15 a Marina di Massa, Asteras-Ojodu; a Bogliasco, Sampdoria-Westchester; a Viareggio (campo Martini), Jovenes Promesas-Viareggio; a Lerici, Rappresentativa Serie D-Uyss New York e a Lido di Camaiore, Ternana-Olympique Thiessois.