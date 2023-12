Viareggio capitale del beach soccer. Anche nel 2024 tornerà la Serie A

VIAREGGIO

Anche nel 2024, la serie A di beach soccer farà tappa a Viareggio. Dopo una stagione memorabile, che ha visto il beach stadium “Matteo Valenti” ospitare le fasi finali di tutti i campionati (serie A maschile e femminile, serie B e under 20), con il doppio trionfo tricolore della Farmaè VBS, la prossima estate l’impianto situato sulla spiaggia del Flora Beach Village sarà nuovamente teatro di un grande appuntamento, che porterà in città centinaia tra giocatori, staff e addetti ai lavori.

Sabato, proprio al Flora Beach Village, si è tenuto un importante incontro a cui hanno preso parte i dirigenti della Farmaè VBS (il presidente Massimo Moretti, il vicepresidente Stefano Sani e il responsabile tecnico Stefano Santini), il coordinatore del dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini, il consigliere Francesco Simonini e l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi: è stata l’occasione per pianificare nel dettaglio l’evento che proietterà ancora una volta Viareggio protagonista sulla scena nazionale del beach soccer. Le date verranno ufficializzate in seguito. "Il rapporto con la LND ha radici lontane e solidissime: siamo felici e onorati per essere stati inseriti tra le località in cui il circuito italiano del beach soccer farà tappa, come accade abitualmente da 20 anni. Ringrazio il coordinatore Desini e il dipartimento Beach Soccer per la fiducia rinnovata. Il nostro impegno sarà totale per assicurare un’organizzazione all’altezza di un evento così rilevante", commenta il presidente della Farmaè VBS Massimo Moretti. "Ci tengo inoltre a sottolineare il grande apporto dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi e dell’amministrazione comunale che continua a riconoscere il valore sportivo ma soprattutto sociale della nostra realtà", aggiunge Moretti.