Viareggio, assalto al Bancomat con un gas esplosivo

Viareggio, 3 luglio 2022 - Un boato nel cuore della notte ha svegliato di soprassalto molti residenti del Campo d’Aviazione. Una banda di criminali ha infatti dato l’assalto a un bancomat facendolo esplodere nel tentativo di portar via le banconote.

E’ successo nelle notte fra venerdì e sabato attorno alle 3 del mattino allo sportello bancomat di via Filzi adiacente al supermercato Conad. I banditi – almeno quattro o cinque – sono arrivati in zona a bordo di un’auto probabilmente rubata poco prima. Sono scesi con passamontagna al volto – ben sapendo che sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza – e indossando dei guanti. Utilizzando un’esplosivo (forse un gas) attualmente al vaglio della Polizia scientifica, hanno fatto saltare il bancomat. La carica usata era probabilmente anche eccessiva, visto che i danni hanno riguardato anche aree vicine al bancomat. E poi la violenta detonazione ha fatto scattare il sistema di sicurezza interna del bancomat stesso: un flaconcino di inchiostro che rompendosi ha macchiato e perciò reso inservibili le banconote. Sono ancora in corso accertamenti investigativi per capire se i banditi abbiano preso o meno le banconote segnate. Fatto sta che dopo l’esplosione sono fuggiti via in tutta fretta, così come erano arrivati.

Gli uomini del commissariato di polizia di Viareggio hanno attivato le ricerche della macchina sospetta, ricerche che non hanno dato esito nella notte. Non è escluso che i banditi a organizzati e venuti chissà da dove a abbiano poi lasciato l’auto da qualche parte sostituendola con un’altra. Comunque sia sono in atto tutte le attività investigative del caso a iniziare dall’analisi delle videocamere della zona, per vedere di trovare tracce e indizi che riconducano alla banda del bancomat.

Intanto sull’episodio il circolo di Viareggio di Fratelli d’Italia denuncia il ritardo con cui la Volante di polizia sarebbe arrivata sul posto e invoca rinforzi per quest’estate: "Un boato terribile percepito in tutta la zona. Purtroppo come Circolo FdI – si legge in un post diffuso su Facebook – dobbiamo evidenziare che la polizia èarrivata dopo 15 minuti, una pattuglia sola la notte, deve fare Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e tutte le frazioni". Per il partito di Giorgia Meloni servono altre pattuglie fin da subito.