Viareggio, anziana aggredita da uno scippatore si frattura un femore e il bacino: caccia a una coppia

Viareggio (Lucca), 28 giugno 2024 – È ricoverata all'ospedale Versilia un' anziana di 89 anni che mercoledì pomeriggio nella pineta di Ponente a Viareggio ( Lucca) ha subito il tentativo di scippo da parte di un uomo che ha cercato di strapparle la catenina d'oro dal collo, ma la donna ha opposto resistenza ed è caduta a terra procurandosi la frattura del femore e del bacino. L'uomo senza riuscire a prendere la catenina è fuggito in sella ad uno scooter, dove ad attenderlo c'era una ragazza.

Ieri il sospetto che si trattasse della solita ragazza che ha colpito anche a Massarosa ( Lucca) dove con la scusa di chiedere un' informazione ad una anziana, poi, fingendo di ringraziarla, l'ha abbracciata riuscendo a sfilarle la catenina d'oro dal collo. Solo la sera a casa la donna si è accorta di non averla più. Le è venuto in mente l'episodio della mattina raccontandolo alla figlia e non è da escludere che si tratti della solita ragazza di bella presenza e giovane. Su questi episodi stanno indagando le forze dell'ordine con l'avvertenza di segnalare persone sospette a polizia e carabinieri.