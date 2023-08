Viareggio, 9 milioni di euro per il raddoppio del depuratore

Proseguono, anche nel periodo estivo, i lavori di Gaia s.p.a. sul cantiere per il “raddoppio” del depuratore di Viareggio.

Sul depuratore il gestore idrico sta portando avanti un maxi progetto da 9 milioni di euro, per il revamping e l’ampliamento dell’impianto, con l’obiettivo di adeguarne le capacità, in risposta alle fluttuazioni dei carichi durante il periodo estivo, e migliorarne i processi, come contributo alla tutela delle acque di balneazione e dell’ambiente circostante. L’impianto del futuro sarà capace di trattare efficacemente i carichi di “extra lavoro” in arrivo nel periodo estivo quando i turisti crescono esponenzialmente nel comune, ma anche di lavorare in maniera sempre più sostenibile.

Il Comune di Viareggio è una importante meta turistica che, durante la stagione estiva, vede aumentare notevolmente i propri abitanti. Questo comporta anche un aumento considerevole della portata e dei carichi in ingresso all’impianto di depurazione. Infatti, si stima che, rispetto ai circa 62.000 abitanti residenti durante l’anno, in estate la popolazione servita dal depuratore di Viareggio raggiunga i 90.000 abitanti. Il depuratore di Viareggio è ubicato in una zona rurale e dista meno di 3 chilometri dal mare. L’impianto è a servizio di una rete fognaria di lunghezza complessiva di circa 156 chilometri.