Viale Apua, si cambia. Scattano i sensi unici

Decongestionare le strade limitrofe al viale Apua, prese d’assalto da quando il viale è chiuso a causa del cantiere per per la potatura dei tigli. È il senso dell’ordinanza emessa ieri dalla polizia municipale, dopo un’apposita consultazione con l’assessore Andrea Cosci, oltre ad essere un provvedimento invocato anche dal Pd in seguito alle proteste degli abitanti. Il comando ha deciso di infatti di istituire una serie di sensi unici: verso mare in tutta via Fiumetto (ad eccezione del tratto compreso tra via Olmi e via Unità d’Italia per i soli residenti o domiciliati di questo tratto e di via Gentile per raggiungere le proprietà frontiste) e verso monte in via Pisanica nel tratto compreso tra via Andreotti e via Bernini. L’ordinanza ha l’obiettivo di garantire più fluidità e sicurezza della circolazione in via Fiumetto e via Pisanica in seguito alla proroga al 24 novembre della chiusura al transito del viale Apua nel tratto compreso tra via I Maggio e via Unità d’Italia, necessario per mettere in sicurezza i tigli dopo il recente fortunale.