Viaggio nella musica dance anni ’80. Il “Let’s All Dance Live Festival“ sul palcoscenico del lungomare

Un viaggio nel passato, per i nostalgici della musica dance degli anni ’80, ’90 e 2000, in cui per le prime volte andavano in discoteca, ma anche per chi, seppur in ritardo, rivive quei momenti proprio attraverso la musica, che è ciò che, di più importante, rimane. È nella musica di quel passato, fino ai giorni nostri, in cui sarà immersa piazza Maria Luisa domani sera, con l’evento, a partire dalle 21.30, “Let’s All Dance Live Fest“, produzione di BellaVita Eventi e in collaborazione con l’Hotel Explanade e la co organizzazione, e patrocinio, del Comune di Viareggio. Una serata, condotta da Le Donatella, in cui si alterneranno sul palco artisti come Kim Lukas, Regina, Miranda, Melody, Netz2werk, Chris Venia e molti altri, con alcuni brani dei loro repertori. "Viareggio con il magico palcoscenico sul lungomare è il posto ideale per dare il via alle notti d’estate - dice l’organizzatore Nicola Talienti - Ci saranno anche effetti speciali e l’animazione dei ragazzi dell’Accademia degli Artefatti, una scuola di teatro di Roma. La proposta musicale riguarda tutti, perché la dance music è un genere che spinge a ballare".

Sarà una festa in città "che darà il via alla stagione estiva - ha detto l’assessore al turismo Alessandro Meciani, durante la conferenza stampa dell’evento -. Abbiamo la bellezza della città, ed è per essa che possiamo organizzare manifestazioni come questa. Andremo a ripercorrere un periodo spettacolare per la Versilia, e siamo soddisfatti della collaborazione con l’Hotel Esplanade, e Francesco Becciani, che investe non solo sulla propria attività ma anche sulla città, con eventi, come questo, che entra a pieno diritto nel calendario degli eventi che andranno avanti per tutto luglio. Come, ad esempio, il Festival Pucciniano, interessante soprattutto perché è il centenario dalla morte del Maestro". Ma non solo, perché cade, quest’anno, anche il centenario della costruzione dell’Hotel, e il 50esimo dalla costituzione della società ancora proprietaria. "Anche per questo siamo lieti di regalare alla città un’opportunità per festeggiare, commemorare, e promuovere un territorio che ci invidiano in tutto il mondo", ha aggiunto Marcella Barsaglini, direttrice dell’Hotel. "E per l’anniversario, ci saranno due novità in vista dell’autunno e inverno prossimi - ha concluso Pasquale Patruno, direttore commerciale - Con una palestra attrezzata e una spa targata starpool. Tutto, per aprirci, ancora di più, alla città".