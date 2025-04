Viaggio nei volti. Chiude la mostra di Bergamini

VIAREGGIOFisioterapista di professione, fotografo giramondo per passione. Marco Bergamini (nella foto) è il protagonista della mostra "Viaggio nei volti", in programma fino al 10 aprile al "Giannoni Caffè", in via Foscolo 46 a Viareggio. In esposizione una ventina di scatti – per la precisione 18 – tratti della sua recente collezione dedicata ai volti. A colori e in bianco e nero, le fotografie di Bergamini sono di grandi dimensioni e ritraggono dettagli di volti incontrati durante i viaggi in giro per il mondo – Portogallo, Francia, Inghilterra, ma anche Puglia, Emilia Romagna, Lazio – e durante eventi in Versilia.Volti che colpiscono per l’espressività, principalmente non in posa e catturati in diversi attimi della vita quotidiana. Si tratta della seconda mostra personale per Bergamini, che coltiva da anni la passione per la fotografia, affiancandola alla sua attività – più conosciuta – di fisioterapista con studio a Torre del Lago. La mostra come detto è visitabile ancora fino a giovedì 10 proseguendo la tradizione del "Giannoni Caffè" di affiancare alla consueta attività di bar-gastronomia anche quella di spazio espositivo per promuovere mostre fotografiche di artisti in prevalenza versiliesi, valorizzando quindi le eccellenze del territorio.La mostra, che ha riscosso finora molto successo con grande soddisfazione sia per il fisioterapista e fotografo sia per i titolari del locale, sarà aperta al pubblico il lunedì dalle 7 alle 15, e dal martedì al sabato dalle 7 alle 19,30. Per ulteriori informazioni è possibile infine contattare lo 0584-633415.