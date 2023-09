Viaggio nei segreti del Siam per riscoprire Chini e Puccini

Speranza, sangue e amore: la triade di enigmi di Turandot sbarca al Teatro dell’Olivo sabato alle 21 per celebrare Galileo Chini. “Hope, blood & love” il titolo della performance che un attore thailandese dedica al periodo orientale di Chini. Marco Gatti, videomaker torinese che ne segue il percorso italiano, ha fatto da tramite a questo viaggio in tre tappe che da Firenze giungerà a Camaiore e poi a Montecatini. Chini ha lasciato un’impronta indelebile in Siam con gli scenari visitati e le opere dipinte: lo spettacolo, ad ingresso libero, sarà a cura di Wannasak Sirilar (attore) e Pattra Toburin (regista) e rappresenta una sola performance di teatro sperimentale ispirata alla Turandot di Giacomo Puccini che racconta il viaggio appunto di Chini in Siam, terra che ispirò le sue visioni d’Oriente. Sirilar è un artista che nel 2020 si è appassionato alla storia di Chini e alle sue scenografie per l’opera della Turandot. Reduce dall’Italian Film Festival di Bangkok attende il debutto in Toscana.

I.P.