Viabilità critica al Penny: sarà presto eliminata la cabina Enel

Sarà abbattuta nei prossimi giorni la cabina Enel presente in via delle Chiocche a Querceta, vicino al Penny Market così risolvendo uno degli ultimo problemi legati alla circolazione. Per consentire lo smantellamento della struttura è previsto un divieto di transito nel tratto interessato dalle operazioni, dalle 8 alle 18 dei giorni 5, 6 e 7 giugno, salvo conclusione anticipata delle operazioni o slittamento delle stesse per eventuali condizioni di maltempo. La chiusura avverrà in una precisa fascia oraria, garantendo così la percorribilità negli orari di stop ai lavori, ovvero dalle 18 alle 8 del giorno successivo. Si tratta di un intervento di cui si parlava da tempo, realizzabile a seguito dello spostamento della cabina da parte di Enel e finalizzato, con l’abbattimento del vecchio manufatto, a garantire una maggiore sicurezza, soprattutto al momento dell’immissione su via Ciocche dall’area del supermercato che da tempo rappresenta un elemento di pericolosità in quel punto con incidenti che si sono verificati nel punto di accessouscita dal centro commerciale.