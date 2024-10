Viabilità comunale di Montigiano. Disco verde ai lavori sui versanti

Approvato dalla giunta il progetto esecutivo per dare il via all’intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità comunale per Montigiano. I lavori prevedono il ripristino della funzionalità del drenaggio sui versanti attraverso opere di ingegneria naturalistica e interventi di ricostruzione della copertura boschiva sui versanti spazzati dal fuoco.

Nello specifico, l’area su cui su concentreranno le operazioni di mitigazione del rischio è quella interessata dal maxi rogo del luglio 2022. Il valore complessivo dell’operazione è di oltre 200mila euro, fondi reperiti dal Comune attraverso il Documento operativo per la difesa del suolo della Regione.

"Tra gli obiettivi strategici dell’smministrazione, rientra senza dubbio il contrasto al rischio idrogeologico – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; la viabilità comunale rappresenta l’infrastruttura primaria di collegamento con l’abitato di Montigiano ed è quindi un priorità. Oltre agli interventi di Unione dei Comuni e Forestazione della Regione, il Comune ha già eseguito alcuni interventi urgenti locali finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla corretta regimazione delle acque superficiali lungo la strada; con questo progetto, proseguiamo quanto già realizzato".

L’abitato di Montigiano è stato il più colpito dall’incendio di ormai due anni fa. Il borgo è stato assediato per giorni dalle fiamme e i disastri lasciati dal devastante rogo hanno comportato grossi problemi per la tenuta dei versanti e la sicurezza complessiva della frazione su cui, non a caso, si è concentrata la maggior parte degli interventi – dal rimboschimento alla liberazione di fosse e zanelle dai detriti per garantire il corretto deflusso delle acque piovane, fino all’adesione al progetto di prevenzione ’Firewise’ – volti al ripristino di una situazione di normalità sulle colline avviluppate dal fuoco.

"La messa in sicurezza dei versanti è un intervento fondamentale di prevenzione – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; il territorio ferito dal drammatico incendio del 2022 ha bisogno di interventi importanti e questo progetto su Montigiano è un altro tassello in questa direzione".

RedViar