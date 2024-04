Via Roma da rifare. Ok alla progettazione

Via libera in giunta alla progettazione per riqualificare via Roma, a Lido di Camaiore, nel tratto compreso tra via Italica e via Toniolo. Un nuovo intervento che ha l’obiettivo di ammodernare e rendere più vivibile la frazione rivierasca. Per l’operazione, il Comune ha messo sul tavolo 350mila euro. Nello specifico, il progetto "si inserisce negli interventi necessari per migliorare e riqualificare la rete viaria pubblica, per garantire una più sicura transitabilità e viabilità dei veicoli e pedoni – si legge nell’atto del Comune –; viste le dimensioni della sede stradale, la pendenza longitudinale della stessa e considerata la presenza di sotto servizi, si è prevista la ricostruzione dei marciapiedi in continuità con il tratto di via Roma Capitale già riqualificata, la predisposizione per la nuova pubblica illuminazione, il ripristino del manto stradale per l’intero tratto di strada interessato dall’intervento e la verifica della rete di fognatura bianca esistente. Nel progetto vengono previsti tutti quei lavori necessari per la riqualificazione del tratto stradale".

Ecco il cronoprogramma dei lavori: demolizione e scavi per la realizzazione del nuovo marciapiede stradale; fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc di vario diametro, pozzetti in cls, plinti per la nuova predisposizione della pubblica illuminazione; verifica delle tubazioni dello scolo delle acque meteoriche; e infine realizzazione dell’asfaltatura lungo tutto il tracciato di nuova riqualificazione". Come detto, il costo delle operazioni è stato calcolato in 350mila euro: nello specifico, si parla di 268mila per i lavori e 82mila di Iva e spese accessorie.

RedViar