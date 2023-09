Via Mazzini, cantiere in stand by: "Abbiamo dovuto aspettare che Gaia mandasse il suo tecnico"

"I lavori in via Puccini saranno completati entro la prima settimana di ottobre". Ad assicurarlo è l’assessore Federico Pierucci, che in verità, con un pizzico di ottimismo, spera di riuscire ad archiviare la pratica già al termine di questa settimana.

Tra via San Martino e via Mazzini, il cantiere è ancora apertissimo: resta da scavare l’ultimo tratto di strada, con tutte le complicazioni del caso. Siamo a Viareggio, e non di rado capita che l’acqua sgorghi già a poche decine di centimetri di profondità. A quel punto, bisogna pomparla via prima di procedere con le operazioni. Rimane percorribile il marciapiedi lato monte, mentre sul versante opposto, già scavato, fervono i lavori. Per consentire alle attività commerciali di restare aperte, sul ’fossato’ che si è creato al posto del marciapiede sono state gettate delle passerelle. Una volta ultimati i sottoservizi, si procederà all’asfaltatura della strada e alla realizzazione dei nuovi marciapiedi, sulla scia di quanto è già stato fatto negli isolati adiacenti.

"Ma il fatto che i lavori proseguano su via Puccini non comporterà alcun ritardo nei cantieri di via Mazzini", sottolinea Pierucci. Per un paio di giorni, l’intervento nell’ultimo isolato di via Mazzini, tra l’intersezione con via Puccini e piazza Dante, si è interrotto. Residenti e commercianti hanno subito sentito puzza di bruciato, e in men che non si dica si è diffusa la voce che i lavori sarebbero ripartiti soltanto una volta concluse le operazioni in via Puccini per evitare una sorta di sovrapposizione. "Non è così – rassicura l’assessore –; in realtà, i lavori in via Mazzini si sono fermati in attesa che arrivasse un responsabile di Gaia in vista della posa delle nuove tubazioni della fognatura. È venuto stamattina (ieri per chi legge; ndr) e dunque i lavori ripartiranno subito".

Le operazioni riprenderanno già oggi, o al più tardi domani. E sempre restando su via Mazzini, c’è un’altra novità: "Toscana Energia ha comunicato che cambierà tutta la dorsale della rete elettrica – spiega ancora Pierucci – pertanto, possiamo annunciare che a lavori conclusi l’intera rete dei sottoservizi di via Mazzini sarà stata rinnovata".

DanMan