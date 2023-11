Via di Arni, oggi riapre. Solo traffico scaglionato dal mattino fino alle 17,30

A quasi un mese dall’ordinanza di chiusura al traffico della strada provinciale di Arni 10, all’altezza del Ponte dei Merletti, fra la Galleria del Cipollaio e la località Tre Fiume, oggi l’importante arteria di collegamento fra la Versilia e la Mediavalle Garfagnana, riaprirà. Un’apertura che, soltanto per alcuni giorni, sarà diurna, con orario 7.30 della mattina alle 17.30 del pomeriggio e sotto sorveglianza. E’ di ieri l’ordinanza firmata dal dirigente dell’area tecnica settore viabilità della Provincia di Lucca. "Se pur non siano ancora totalmente ripristinate le condizioni preesistenti di sicurezza – si legge nell’ordinanza della Provincia di Lucca – al fine di alleggerire il disagio per l’utenza stradale si è ritenuto opportuno predisporre un’apertura diurna scaglionata sotto sorveglianza, dalle 7:30 alle 17:30, fino alla stabilizzazione delle condizioni di sicurezza (che si presume possano essere raggiunte entro la fine del mese di novembre con la conseguente riapertura totale della viabilità)".

Parole di apprezzamento sono state invece rivolte dal primo cittadino Maurizio Verona alla ditta incaricata dalla Provincia che ha eseguito tutta la messa in sicurezza del fronte, la Gino Guidi Spa di Castelnuovo Garfagnana. "Voglio fare i complimenti all’azienda che si è occupata di questo lavoro e ai suoi operatori che ho visto personalmente all’opera – ha commentato il sindaco Verona – nonostante le condizioni meteo avverse hanno sempre lavorato con la consapevolezza delle problematiche che stava vivendo la comunità della frazione di Arni, che era isolata dal resto della Versilia per l’interruzione al traffico di questa via provinciale. Gli operai hanno fatto il massimo dello sforzo lavorando anche i giorni festivi per accorciare i tempi. Ora aspettiamo il primo dicembre per una riapertura totale della strada".

Come detto il passaggio dei mezzi avverrà sotto la sorveglianza di personale appositamente incaricato. Questo comporterà in alcune occasioni attese sul posto che potranno avere una durata di massimo 30 minuti in funzione della contemporaneità delle lavorazioni ancora in corso. "Per gli eventuali mezzi di soccorso in attività di emergenza, sarà garantito il transito – prosegue l’ordinanza - nel tempo strettamente necessario ad aprire un varco di passaggio in sicurezza". La viabilità rimarrà invece chiusa al di fuori degli orari indicati fino alla stabilizzazione delle condizioni di sicurezza.