Via al progetto "Un cuore Forte" . Controlli gratis per 400 residenti

Parte un progetto di screening pionieristico in Italia. Dalla prossima settimana un campione di 400 residenti volontari di età compresa tra 45 e 69 anni sarà monitorato gratuitamente con visite e check up cardiologici. I soggetti saranno segnalati dai 6 medici di famiglia tra coloro che non hanno avuto episodi cardiovascolari pregressi. La scommessa "Un cuore Forte" vede il Comune ente patrocinatore e sostenitore, su iniziativa delle le politiche sociali e salute, Ars Medica (cooperativa di medici senza fini di lucro promotrice dell’iniziativa), tramite il vice presidente dottor Daniele Spina e la collaborazione della Casa di Cura San Camillo Hospital e della Società Mutuo Soccorso di Forte Dei Marmi. A vigilare sul rispetto della privacy dei cittadini coinvolti sarà il Comitato Etico competente per l’area territoriale della Versilia.

In sostanza per 30 mesi complessivi, i 400 residenti arruolati effettueranno una batteria di esami ematochimici alla Casa di Cura San Camillo Hospital e una valutazione cardiologica comprendente, oltre la visita del dottor Maffei specialista in Cardiologia, anche un Ecg e un ecocardiogramma negli ambulatori della Società Mutuo Soccorso. Se gli esiti di questi esami confermeranno l’aderenza ai criteri di inclusione previsti nel protocollo di studio, il cittadino effettuerà un colloquio con il proprio medico di famiglia durante il quale gli verranno fornite alcune indicazioni in merito a quelle abitudini di vita, come il regime alimentare, il sonno, il consumo di alcol e tabacco, sulle quali poter liberamente agire per ridurre il proprio rischio cardiovascolare. Dopo 12 mesi, il cittadino effettuerà una seconda sessione di valutazione con le stesse modalità di quella precedente, per valutare se le indicazioni ottenute dal proprio medico di famiglia abbiano modificato il suo rischio di eventi cardiovascolari. A condurre la ricerca, coordinati dal dottor Duilio Maggi, saranno sei medici di famiglia che opereranno al di fuori del loro orario di lavoro: Alberto Bacci, Luigi Pietro Bellucci, Angela Fontana, Vinicio Giorgini, Renato Magri.

"Il progetto – evidenziano il sindaco Bruno Murzi e il delegato alla salute Duilio Maggi – vuole avere strumenti di conoscenza sul rischio dei cittadini in modo che nel prossimo futuro si possano pianificare servizi mirati. Questa esperienza innovativa è stata resa possibile grazie al finanziamento di un gruppo di donatori privati che ha fornito volontariamente il proprio supporto economico ad Ars Medica"

Francesca Navari