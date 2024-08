Via al nuovo parcheggio. Avrà 30 stalli in più

Approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale la nuova convenzione tra il Comune e un’azienda del territorio che porterà alla realizzazione di un nuovo parcheggio a Piano di Mommio. L’azienda infatti ha rilevato un immobile che fu realizzato in base a una concessione edilizia del 2003 la cui convenzione, allora sottoscritta, prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra cui un parcheggio pubblico, mai realizzato, adiacente a quel fabbricato, in zona però oggi considerata non di interesse.

La pratica è stata ’ammodernata’: la nuova convenzione approvata prevede la realizzazione di un’area a parcheggio sempre a Piano di Mommio ma sul terreno, già di proprietà comunale, a fianco delle scuole primarie della frazione in via della Francesca. "Abbiamo colto questa opportunità – spiega il vicesindaco Damasco Rosi – visto che la precedente convenzione non aveva avuto attuazione, per pensare a una soluzione differente e più rispondente ai bisogni della frazione. Si tratta di un passaggio importante che ci permette di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini a costo zero per il Comune, un obiettivo raggiunto grazie ad un dialogo e ad un confronto importante con il privato".

"Qui, come in altri casi contenuti nelle previsioni urbanistiche – prosegue il vicesindaco –, abbiamo la possibilità di ottenere la realizzazione diretta a carico del privato dell’opera pubblica. Il progetto del parcheggio, per circa 30 posti auto, in asfalto e autobloccanti e opere per la raccolta delle acque meteroiche, è già stato elaborato dalla società. Si tratta ora di procedere alla sottoscrizione dell’atto – conclude Rosi –, di esperire le verifiche interne e di procedere successivamente alla realizzazione dell’intervento secondo la tempistica indicata in convenzione".