Vetri distrutti a una decina di auto in sosta. Presi pochi spiccioli

Viareggio, 6 giugno 2023 – Ennesimo raid notturno, con annessa lunga scia di finestrini d’auto spaccati. Il tutto per racimolare qualche spicciolo. Stavolta è toccato ai residenti del Campo d’Aviazione, almeno una decina, svegliarsi la mattina e fare la conta dei danni. Colpite vetture parcheggiate in via Baracca, via Santa Gemma Galgani, via Orzali e via Indipendenza. In tutti i casi, finestrini rotti e nessun altro danno apparente; bottino più che magro: solo qualche spicciolo e qualche cartelletta di lavoro.

Nessuno ha visto o sentito nulla e una tenue speranza è data dalla presenza di qualche telecamera installata nei giardini. La rabbia dei residenti monta anche perché questi eventi si vanno ultimamente ripetendo con troppa costanza e c’è chi si sente preso di mira, perché aveva fatto riparare la macchina, a seguito di un precedente danno subito, solo qualche giorno fa. Per questo I residenti chiedono con forza un controllo più incisivo sul territorio da parte delle stesse forze dell’ordine, almeno come deterrente.

Sergio Iacopetti