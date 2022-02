Stasera si riuniscono i vertici del centrodestra provinciale per decidere il candidato o la candidata a sindaco di Camaiore che dovrà sfidare Marcello Pierucci, attuale vicesindaco del centrosinistra, ed Enrico Marchetti per Rc e Potere al Popolo. Per ora i nomi in ballo sono l’avvocata Claudia Bonuccelli, ex assessore di An, scelta da Fratelli d’Italia, il suo collega Marcello Mancini, vicepresidente del consiglio comunale, per Forza Italia e Futuro nelle Radici, Riccardo Micheli ex assessore azzurro per la Lega e Pierfrancesco Pardini per Scelta Civica. Il vertice vedrà la presenza di Riccardo Cavirani, commissario provinciale della Lega, Maurizio Marchetti ed Eros Baldini, coordinatore provinciale e capodipartimento giustizia della Toscana di Fi, Riccardo Giannoni, coordinatore provinciale di Fdi e Andrea Giorgetti coordinatore della lista Scelta Civica per Camaiore che fa capo all’imprenditore Pardini e Giampaolo Bertola per la propria lista. L’ex sindaco Fabio Pezzini, coordinatore di Camaiore nel Cuore, correrà con un proprio candidato.

I.P.