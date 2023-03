Verso le celebrazioni pucciniane Braccio di ferro per l’inaugurazione

di Martina Del Chicca

È cominciato il confronto per l’organizzazione della cerimonia di inaugurazione delle “Celebrazioni Pucciniane“. Ne ha discusso il Comitato scientifico, in occasione della riunione di metà marzo, partendo da una proposta del presidente Alberto Veronesi. Programma che "così come esposto – ha detto la professoressa Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro studi Giacomo Puccini – verrebbe a costare un milione di euro". Le dichiarazioni sono tratte dai verbale dell’incontro, pubblicato sul sito internet (ancora in costruzione) del Comitato.

Le date che il maestro e presidente Veronesi avrebbe individuato per dare l’avvio alle celebrazioni sono quelle del 24 e 25 giugno 2023. "Con una cerimonia la mattina di sabato, alle 11.30, al Mausoleo del Maestro – nella cripta di villa Puccini, a Torre del Lago – e in serata un Galà Lirico, “Puccini for Love“, con possibilmente – ha detto Veronesi – otto artisti internazionali, presentatore, balletto e orchestra di caratura nazionale o internazionale, in una piazza o in una Villa di Lucca, decisa dall’amministrazione, a cui segua una Cena di Gala". Ma il Galà Lirico "può essere pensato, oltre che nelle piazze dei luoghi pucciniani, anche sulla spiaggia del litorale" suggerisce ancora Veronesi. Nelle intenzioni del presidente, poi, il programma proseguirebbe il 25 giugno "con visita guidata dei luoghi pucciniani per l’intera giornata" e "con un’opera lirica, sempre domenica alle 20.30, con cast e orchestra di giovani. L’opera – ha aggiunto il presidente – potrebbe essere “Le Villi“, in edizione critica, in due atti, al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago". "Le Villi" furono la prima opera scritta da Puccini: esordì al Teatro Dal Verme di Milano il 31 maggio 1884. L’ultima rappresentazione al Festival Pucciniano è stata nel 2019 con l’allestimento del Mupa di Budapest.

Ascoltata la proposta di Veronesi sono arrivate svariate obiezioni dei componenti del Comitato. Andrè Comploi, in rappresentanza del presidente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, ha fatto notare "che l’idea così come presentata avrebbe costi elevatissimi". Mentre Patrizia Mavilla, presente alla riunione in rappresentanza della Fondazione Simonetta Puccini, ha chiesto "se i 230mila euro deliberati comprendono in linea di massima la spesa per l’inaugurazione o si riferiscono solo ad una parte"; e Veronesi ha replicato che "se ci saranno delle spese di funzionamento, di logistica o delle spese extra, si dovrà integrare tutto" rinviando la definizione di questi aspetti ad una futura riunione.