Versiliana senza barriere Il plauso di Carlo Bartoli

I disagi in Versiliana per carrozzine e passeggini sono un lontano ricordo da quando il ghiaino-trappola è stato sostituito con camminamenti accessibili a tutti. Testimone dell’abbattimento di questa barriera architettonica è Carlo Bartoli, ex assessore della seconda giunta Mallegni, oggi costretto a muoversi in carrozzina o con le stampelle. "Alcune sere fa – racconta – c’era il saggio di una scuola di danza in cui partecipava anche un mio nipotino di 7 anni. Date le mie condizioni e memore del selciato in ghiaino della Versiliana ho evitato di costringere un mio familiare a spingere una carrozzina nella ghiaia. Al che ho deciso di usare le stampelle, scoprendo con piacevole sorpresa i nuovi camminamenti che dall’ingresso conducono al ’Caffè, al bar e al teatro permettendo a chiunque di muoversi in perfetta semplicità e sicurezza. Avendo scoperto, mio malgrado, le difficoltà che i disabili vivono giornalmente, desidero fare i complimenti alla Versiliana per aver avuto questa sensibilità".