Versiliana, Pucciniano, Villa Bertelli. Parata di stelle: da Annalisa a De Gregori L'estate musicale in Versilia si preannuncia ricca di eventi: da Marina di Pietrasanta a Forte dei Marmi, passando per Torre del Lago, grandi nomi della musica nazionale e internazionale si esibiranno in concerti e spettacoli, celebrando anche il 150° anniversario della scomparsa di Puccini.