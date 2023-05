Versiliana più inclusiva Ecco i percorsi per disabili

MARINA DI PIETRASANTA

Per i passeggini e le sedie a rotelle i vialetti in ghiaia del parco della Versiliana hanno sempre rappresentato un disagio di non poco conto. C’è chi li chiama vialetti-trappola o, più tecnicamente, barriere architettoniche. Ancora per poco: il problema verrà risolto grazie all’installazione di quasi 300 metri di nuovi camminamenti tali da rendere più inclusivo il polmone verde di Fiumetto, ogni estate visitato da migliaia di persone non solo per gli eventi del Festival – che aprirà i battenti il 9 luglio – ma anche per le sue bellezze naturalistiche, artistiche e culturali, su tutti la Villa di dannunziana memoria. L’intervento, di importante valenza sociale, si concluderà nei prossimi giorni ed è stato deciso proprio in vista dell’imminente stagione estiva e per facilitare gli spostamenti alle persone con mobilità ridotta.

I viali d’accesso alle varie location del Festival, come detto, saranno più facilmente percorribili migliorando la fruizione anche di Villa, biglietteria, teatro, bar, spazio Caffè, spazio bambini e servizi igienici da parte di tutti i visitatori. I lavori consistono nella realizzazione di camminamenti con piastre removibili in graniglia e cemento con colori e materiali con caratteristiche estetiche analoghe alla ghiaia esistente. dato che i camminamenti saranno perfettamente integrati sia per materiale che per colore. I percorsi andranno ad interessare l’area per una lunghezza complessiva di 270 metri, una larghezza di circa un metro e mezzo e una superficie di circa 400 metri quadrati. La disposizione delle piastre interesserà un andamento pianeggiante, con minimi dislivelli, nel rispetto delle indicazioni normative di settore.

"Per la Versiliana – dice il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti – questa è un’opera di fondamentale importanza, che abbiamo condiviso anche con il sindaco Alberto Giovannetti. In questi anni abbiamo assistito spesso alla difficoltà che incontravano ad esempio le persone su sedia a rotelle a raggiungere i luoghi di spettacolo o il bar, perché la ghiaia impediva l’agevole scorrimento delle ruote. Adesso l’accesso ai diversi spazi, con i camminamenti così rimodulati, sarà facilitato per tutti, anche per le famiglie con bambini in passeggino. Presto la Versiliana sarà quindi un luogo ancor più accogliente e aperto alla partecipazione di tutti".

Daniele Masseglia