Versiliana attiva tutto l’anno. Soprintendenza apre al dialogo

Si aprono spiragli in merito al futuro di una Versiliana aperta e attiva tutto l’anno. La Soprintendenza ha assicurato infatti al Comune la sua disponibilità a discutere un progetto complessivo per dotare il teatro all’aperto di strutture di servizio definitive che gli consentano di lavorare anche oltre i mesi estivi. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale durante la prima delle due commissioni dedicate al piano operativo (l’altra si terrà il 6 giugno) in vista del consiglio comunale che sarà convocato entro fine giugno per l’approvazione dello strumento urbanistico.

Incontro in cui l’assessore a edilizia e urbanistica Ermanno Sorbo (nella foto) ha illustrato le modifiche apportate al piano nell’ultima parte del suo percorso, dalla fase di controdeduzione alla chiusura della Conferenza paesaggistica, in base alle indicazioni ricevute dalla Regione. Con lui anche il presidente della commissione Giacomo Vannucci e l’architetto del Comune Eugenia Bonatti insieme ai colleghi dell’ufficio urbanistica ed edilizia e la dirigente Valentina Maggi, oltre ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Tra le novità principali sono state ribadite le percentuali di ampliamento ammesse, il Piano urbanistico degli arenili, lo stralcio di dieci lotti in quanto avrebbero portato allo sforamento della quota massima prevista di circa 1.000 metri quadrati e il no a nuove residenze turistico-alberghiere (Rta).