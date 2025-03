"Versilia Surgery". Domani l’open day

Dall’intera struttura completamente rinnovata fino alle nuove discipline operative, supportate da dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Tra cui la possibilità, attraverso una semplice prenotazione, di usufruire di un consulto medico gratuito. La clinica "Versilia Surgery", all’incrocio tra via Arginvecchio e l’Aurelia a Focette, domani aprirà le sue porte a partire dalle 10 per presentare a chiunque vorrà i nuovi servizi della struttura sanitaria. Non solo: sarà l’occasione per presentare anche la collaborazione con nuovi specialisti, circa 35, con i quali sarà possibile prenotare un consulto gratuito. Il ventaglio delle prestazioni spazia da ortopedia a oculistica, da dermatologia a medicina estetica, e poi ancora urologia, andrologia, chirurgia, pediatria, gastroenterologia e molto altro. "Oltre a poter garantire un’estensione globale a tutte le specialistiche – spiega il direttore sanitario della clinica Francesco Malatesta – possiamo vantare di essere l’unica struttura che può accogliere anche i medici ospedalieri, il che ci permette di avere un numero importante di professionisti che operano al nostro interno, insieme a una qualità massima delle prestazioni. Senza contare la vasta gamma di convenzioni con le maggiori assicurazioni presenti sul territorio nazionale per garantire ai cittadini di usufruire di tutte le agevolazioni anche sotto il profilo economico". A sua volta il manager della struttura Paolo Sebastiani sottolinea come i tempi d’attesa siano inesistenti. "Si può passare dalla mappatura dei nei alla dermochirurgia – dice – nell’arco di sole 24 ore". Info e prenotazioni 0584-20696, al numero Whatsapp 349-869 6318 e alla mail: [email protected]