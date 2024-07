Versilia, rapinavano orologi di lusso pedinando le vittime: banda di tre giovani in carcere

Forte dei Marmi, 17 luglio 2024 – Rapine di particolare violenza, con le vittime seguite e poi percorsse per strappare dal polso l’orologio di valore. Una tattica, quella adottata dalla banda, che aveva fruttato colpi per 400mila euro. Ora sono tutti e tre in carcere, dopo lunghe e meticolose indagini dei carabinieri del comando di Forte dei Marmi. Si tratta di tre uomini tutti sotto i trent’anni. Colpivano in località turistiche blasonate sul litorale versiliese, tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, spingendosi fino a Santa Margherita Ligure.

Si tratta di persone di nazionalità marocchina senza fissa dimora in Italia. Ad aprile un primo membro del gruppo era stato arrestato, un ventunenne. Ora sono stati raggiunti all’estero gli altri due componenti. Il primo a Gassin in Francia ed il secondo nella provincia di Salamanca, in Spagna. L’arresto è avvenuto in forza del mandato di cattura europeo emesso a loro carico.

Le vittime venivano seguite a piedi fino a raggiungere vie poco trafficate, dove le aggredivano strappandogli gli orologi dal polso per poi allontanarsi velocemente lungo le vie circostanti, dove il complice li recuperava con una vettura presa a noleggio con documenti risultati essere poi falsi. Erano determinati e violenti, in alcuni casi è stata opposta resistenza e non hanno esitato nel gettare con violenza a terra la loro vittima, provocando ferite e molto spavento.

Gli arresti sono avvenuti in collaborazione con il personale dell'ufficio interforze del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia dei Centri di Cooperazione Polizia e Dogana di Ventimiglia e di Roma.