Versilia: è tornato il lavarone, invaso tutto il litorale

La battigia invasa dal lavarone

Marina di Pietrasanta (Lucca), 21 marzo 2023 - Chilometri di arenile coperti dal “tappeto“ di materiale portato dal mare, i balneari costretti ad attrezzarsi per fare i mucchietti, le ditte che trasportano tutto sulla strada e l’Ersu che, a lavoro finito, passerà a ritirare chissà quante tonnellate. Bentornato lavarone, figlio delle mareggiate e pensiero fisso dei balneari ogni volta che il meteo peggiora e fa ingrossare il mare. Ieri mattina lo scenario lungo il litorale è stato una sorta di replay di istantanee già viste tante altre volte: la zona più colpita è quella tra il pontile di Tonfano e Fiumetto.

La mobilitazione del Consorzio mare Versilia è già iniziata. "Nell’immediato provvederemo ad ammucchiarlo – spiega il presidente Francesco Verona – e dalla prossima settimana, probabilmente entro martedì, contiamo di portarlo via. C’è chi farà i mucchi per conto proprio e chi invece con i mezzi meccanici attraverso un’apposita ditta. Dopo di che i mucchi saranno portati sulla strada ed Ersu passerà a raccoglierli per poi conferirli al centro in via Pontenuovo, dove il lavarone sarà vagliato dalla sabbia per essere, infine, mandato in discarica". A quel punto, con la spiaggia di nuovo pulita, i concessionari potranno iniziare la spianatura della spiaggia in modo da per poter montare gli ombrelloni e le tende in vista delle prime aperture fissate a Pasqua. "La nuova ondata di lavarone – conclude Verona – è figlia delle ultime due o tre mareggiate. Prima di Natale avevamo fatto un passaggio, visto che lavoriamo anche durante l’inverno, constatando però che il materiale portato dal mare era in quantità modeste. Poi a gennaio e febbraio le mareggiate sono state più importanti e il lavarone è arrivato copioso, proprio come in questi giorni".

d.m.