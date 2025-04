Versilia Kids torna a Villa Bertelli: una giornata di giochi e laboratori per famiglie

FORTE DEI MARMIDopo il successo della prima edizione Versilia Kids torna domenica a Villa Bertelli. Una giornata dedicata alle famiglie e gratuita, ingresso libero, dalle 10,30 alle 18,30. Organizzato dall’Associazione Culturale AllegraMente, patrocinio del Comune l’evento offre un programma di attività per bambini da 0 a 12 anni e coinvolge associazioni culturali e sportive e attività locali. Il parco diventa uno spazio ludico, un luogo di gioia, scoperta e condivisione, con laboratori creativi, spettacoli, giochi, incontri formativi (nella foto) e momenti di intrattenimento dedicati alla famiglia. Ad arricchire la giornata espositori di settore all’esterno. Versilia Kids è una festa della famiglia, un’occasione per divertirsi e imparare insieme senza barriere economiche. Un’opportunità in un periodo in cui molte attività per i bambini sono un costo significativo per le famiglie. Laboratori creativi e giochi per bambini.Tra le attività i bambini potranno partecipare a laboratori creativi come, curato dalle Scuole Bilingue Massa e Lucca, “Kamishibai, il teatro delle storie” che stimola la fantasia e la curiosità dei più piccoli. E “Crea il tuo cestino di Pasqua” a cura di Ogni Favola è un gioco che avrà come cornice il giardino della villa dove sarà organizzata una caccia alle uova per donare un momento di spensieratezza e allegria. Per non parlare del laboratorio di pasticceria a cura di Dulcis in Fundo esaurito. Per i più grandi, invece, attività sportive all’aria come giochi di gruppo e attività ludiche che stimolano la collaborazione e il gioco di squadra e momenti di intrattenimento come il laboratorio musicale a cura dell’Accademia delle Muse che farà scoprire il mondo della musica.