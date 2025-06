Versilia Basket. L’omaggio ai campioni

Dopo aver dominato la stagione, gli Under 15 del Versilia Basket 2002 Pietrasanta sono stati accolti nella sala del consiglio comunale dall’assessore allo sport Andrea Cosci, per celebrare la conquista del titolo di campioni regionali. All’ex Municipio, la squadra ha ricevuto una pergamena istituzionale in riconoscimento non solo dello splendido risultato sportivo ma soprattutto del suo essere “gruppo”, della coesione cresciuta nel tempo e trasformata in una vera forza, dentro e fuori dal campo. "È stato un piacere incontrare questi ragazzi – ha dichiarato l’assessore Cosci – e congratularmi con loro di persona: hanno saputo mantenere la testa della classifica con serietà e tanto cuore, sono cresciuti insieme superando le difficoltà e la loro intesa è un esempio autentico di amicizia, di quella che sa fare la differenza. A tutto lo staff, ai dirigenti, alle famiglie e naturalmente ai giovani atleti va il nostro grazie più sincero: Pietrasanta è fiera di voi".

Una stagione memorabile, per il club versiliese guidato da coach Marco Silvestri e dal presidente Francesco Barbetti, primi a credere nel potenziale di questo gruppo. Dopo la regular season, chiusa in testa alla classifica, l’accesso alle “Final Four” di Pietrasanta e le vittorie sull’Olimpia Legnaia, in semifinale e, nella finalissima, sull’Union Prato. Incontenibili i festeggiamenti, alla sirena finale, per un titolo regionale inseguito con caparbietà e conquistato proprio davanti al pubblico amico, per la gioia di familiari e sostenitori del giovane “Dream team”.