Versilia: bagno Nautilus all’asta. Lo rileva un ex cliente e lo rilancia per l’estate

Marina di Pietrasanta, 27 maggio 2023 – Per oltre 20 anni – precisamente ventidue – ha frequentato lo stabilimento balneare da cliente. Maglietta, asciugamano e ciabatte, ha varcato quella soglia centinaia di volte, stretto amicizie con versiliesi e forestieri, testimone privilegiato della lunga storia del bagno “Nautilus“, accanto alla spiaggia libera di Motrone.

Ma soprattutto ha assistito all’evoluzione di una struttura attraversata negli ultimi tre anni da alcune vicissitudini come la chiusura dello storico “Phone rock cafè“ ( vedi servizio a lato ) e la recente messa all’asta della concessione da parte del Tribunale di Lucca, con l’incanto che avrebbe dovuto svolgersi una decina di giorni fa. Ma il “tramonto del Nautilus“, come il nostro giornale aveva titolato ai primi di marzo dando la notizia, alla fine non c’è stato.

Merito di una storia di forte attaccamento scritta da quel pluriventennale cliente, il noto imprenditore viareggino Roberto Sbrana. Il quale è diventato proprietario del “Nautilus“ insieme al figlio Francesco. "Francesco lo portavo in questa spiaggia da quando è nato", sottolinea con orgoglio.

Un passaggio, quello dall’ombrellone alla reception, che ha dato la svolta allo stabilimento scrivendo un finale che più lieto e inaspettato non si può. "Proprio in questi giorni – raccontano padre e figlio – ci sarebbe stata l’asta (era stato fissato un prezzo base di 500mila euro, ndr ), con parecchio interesse da parte di facoltosi imprenditori, anche stranieri. Invece il 3 aprile abbiamo ufficialmente acquisito la concessione, che dal 2020 era stata portata avanti dai vecchi gestori". L’operazione è stata in qualche modo favorita anche dall’esperienza di Sbrana, il quale è già titolare di una società immobiliare e pertanto ha dimestichezza con aste e fallimenti. Non solo: insieme al fratello Stefano, Roberto è titolare della “Real party ricevimenti“ di Forte dei Marmi, azienda storica avviata 26 anni fa, cosa che lo ha avvicinato anche al mondo del turismo e degli eventi.

«Come imprenditore mi piace imparare un po’ di tutto – confessa Roberto – ma questa è la mia prima esperienza da balneare. Perché l’ho fatto? Per una questione di attaccamento a uno stabilimento che vivo e frequento da tanto tempo. Mi dispiaceva assistere al suo declino". La famiglia Sbrana, che tra l’altro darà lavoro a 4-5 persone, ha rinnovato il bagno, ribattezzato “Nautilus beach“ e composto da una centinaio di ombrelloni e una trentina di tende, ripulendolo da cima a fondo e inserendo novità quali il biliardo, il ping-pong, bocce, beach volley e la zona bambini. Oltre al chiringuito “Makai“, sulla spiaggia, per aperitivi ed eventi di sera.

