Versilia: la rivolta contro i "rumori". Dal Fanatiko alle discoteche, turisti a caccia di notti silenti

Versilia, 2 agosto 2023 – Da Viareggio a Focette, un grido si espande: bando alla musica. Come ogni estate, è partita la bagarre tra chi propone intrattenimento serale (e notturno) e chi, invece, sceglie la Versilia per le sue vacanze rilassanti, all’insegna della tranquillità. Interessi, sia chiaro, che hanno una loro legittimità e dignità, ma che in determinati frangenti appaiono inconciliabili.

Che fare, dunque? Domanda da un miliardo di dollari, alla quale nessuno, da decenni, è stato in grado di dare una risposta.

I fenomeni contestati, comunque, appaiono diversi nella sostanza e nelle dimensioni: al Fanatiko, in Passeggiata, l’ affaire riguarda la musica live che va avanti fino alla mezzanotte, con complessini locali che salgono sul palco per fare un po’ d’animazione e movimento nel salotto buono di Viareggio. I turisti che pernottano in zona hanno contestato lo sforamento dei limiti consentiti per la musica. Si vedrà: il titolare, Alessandro Pierini, sta preparando una controrelazione.

Diversa la situazione a Marina di Pietrasanta, epicentro della vita notturna versiliese. Nel raggio di poche centinaia di metri sono concentrate una serie di discoteche di nota fama, che richiamano una clientela giovane (per forza di cose un po’ più ’esuberante’) anche dall’entroterra toscano. A finire nel mirino di alcuni turisti, la musica a palla fino a tarda notte, solo parzialmente attutita dai doppi vetri. Ma la domanda resta: che fare? Chiudere tutto a mezzanotte e indirizzare migliaia di presenze altrove? Non è facile trovare un punto di equilibrio: il sacrosanto sonno notturno dei turisti, gli interessi degli imprenditori che hanno investito in Versilia, e un settore, il turismo, che nella nostra zona dà lavoro a decine dimigliaia di persone.

RedViar