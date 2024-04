Veronica Berti nel cda Toscana Aeroporti

Veronica Berti, moglie del cantante Andrea Bocelli, è entrata a far parte del consiglio d’amministrazione di Toscana Aeroporti. Si è infatti tenuta l’assemblea degli azionisti che, sulla base delle liste presentate, ha eletto il nuovo cda composto da quindici membri che rimarranno in carica per il triennio 2024- 2026, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Tra le new entry figurano la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti e

Veronica Berti, moglie di Bocelli: entrambe facevano parte della lista presentata dal socio privato Corporacion America Italia (sono stati confermati invece il presidente uscente Marco Carrai e l’amministratore delegato uscente Roberto Naldi, le cui deleghe saranno nuovamente attribuite nella prima riunione del nuovo consiglio).

In occasione dell’assemblea è stato inoltre approvato il bilancio 2023 che ha registrato una significativa crescita del traffico passeggeri (+21,8% sul 2022), con 8,2 milioni di passeggeri transitati presso gli aeroporti di Firenze e Pisa. I ricavi totali sono aumentati del 36,3% rispetto al 2022, raggiungendo i 123,3 milioni di euro, con incrementi sia nei ricavi Aviation (+31,3%) che Non Aviation (+20,1%). L’Ebitda consolidato ha registrato un aumento del 99,6%, passando da 20,9 milioni di euro del 2022 a 41,7 milioni di euro. Il risultato netto del Gruppo è migliorato di 8,0 milioni di euro, raggiungendo i 12,6 milioni di euro. L’utile d’esercizio della Capogruppo, pari a 10.469.582 euro, è stato destinato a riserva legale per 523.479 euro e a riserva straordinaria per 9.946.103 euro.