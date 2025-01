Vernaccia in Versilia. La kermesse dedicata torna sul lungomare

Tornerà lunedì 27 gennaio, per il secondo anno consecutivo, tra le sale del Principino Eventi la kermesse “Vernaccia in Versilia“, dedicata alle degustazioni della “Regina Bianca“, di bianchi d’assaggio per scoprire bottiglie dei migliori produttori del territorio. L’evento, gratuito con possibilità di accreditarsi scrivendo a Penna Blu Edizioni, è riservato ai titolari di bar, wine bar, locali, hotel, stabilimenti balneari, della Versilia e della provincia di Lucca, che potranno degustare, conoscere e confrontarsi con i produttori in modo diretto.