Venduta Villa Giorgini. L’imprenditore Sghedoni è pronto a rilanciarla

L’imprenditore Gianluca Sghedoni, 57 anni, avrebbe acquistato la bellissima villa Volpi, gioiello ottocentesco in pieno centro, all’angolo tra via Giorgini e via Carducci. Sghedoni, rampollo dell’impero Kerakoll di Sassuolo fondato dal padre Romano (azienda leader nei collanti per l’edilizia), a cinque anni dalle dimissioni dall’azienda di famiglia, proprio recentemente è salito alla ribalta della cronaca per essere diventato il nuovo amministratore delegato di Litokol di Rubiera, realtà concorrente di Kerakoll specializzata sempre in collanti, ma per ceramiche. Gianluca Sghedoni è stato l’uomo della svolta nell’impero di famiglia, incline a creare prodotti innovativi ed ecocompatibili prima di arrivare alla rottura dei rapporti. Secondo i bene informati la compravendita di villa Volpi sarebbe già perfezionata ad una cifra che supererebbe i 15 milioni di euro. Segnando così un ulteriore passaggio di mano per quell’immagime dal sapore di dimora ottocentesca. In quella che un tempo era conosciuta come villa Giorgini soggiornò infatti Vittoria Manzoni, figlia di Alessandro Manzoni. L’immobile di 800 metri quadrati distribuiti su tre piani ra stato comprato da Gabriele Volpi, uno degli uomini più ricchi al mondo che ha acquistato e ristrutturato nel 2015 quella che era l’ex depandance dell’hotel Tirreno. Imprenditore e dirigente sportivo con interessi nella logistica petrolifera, nello sport, Volpi è conosciuto per aver acquistato la Pro Recco Waterpolo 1913 e l’Arzachena, nella finanza è stato il secondo azionista di Banca Carige in diverse operazioni immobiliari. La sua villa – ribattezzata “Resort al Forte” – lo scorso anno è stata affittata da Chanel per eventi privati dedicati ai clienti top. Adesso è pronta a cambiar pelle. Gianluca Sghedoni incoronato ne 2008 col premio Ernst & Young come miglior imprenditore dell’anno, nel 2014 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il premio Leonardo Qualità Italia. Grande appassionato di arte contemporanea, si vocifera che abbia una collezione smisurata i firme internazionali.

Francesca Navari