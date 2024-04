Venduta Villa Chini. Privato rileva il complesso. Il costo è di mezzo milione

Il complesso di Villa Chini è stato venduto a un privato. La notizia arriva dall’albo pretorio del Comune, che il 28 febbraio è stato avvisato della compravendita dalle Belle Arti. Sull’hotel pende infatti il vincolo della Soprintendenza, e dunque il Comune poteva vantare un diritto di prelazione nei confronti della società che si è fatta avanti per rilevare il complesso. Da piazza San Bernardino però hanno deciso di rinunciare a subentrare nell’acquisto, e così l’affare per la struttura di via Roma Capitalo è andato in porto.

I tre vecchi proprietari – uno dei quali deteneva il 25 per cento, mentre gli altri due si dividevano in parti uguali il restante 75 – hanno ceduto alla Galileo Srl il complesso che si trova al civico 265 di via Roma Capitale, composto dalla struttura alberghiera (l’Hotel Club "I Pini"), da un’unità immobiliare a uso residenziale e da una struttura adibita a garage; l’abitazione che si trova al civico 269; e infine l’edificio adibito a magazzino che si trova al civico 265. Quest’ultimo, insieme all’abitazione che si trova al 269, è stata venduta con usufrutto in favore di uno dei precedenti proprietari. Le cifre dell’affare superano complessivamente il mezzo milione: 525mila euro in totale, dei quali 410mila per compare l’albergo e 115mila per gli altri immobili oggetto della compravendita.

La cifra, si legge nel rogito, tiene conto anche "del vincolo culturale trascritto sul bene alberghiero", oltre che dell’attivazione dell’usufrutto e "delle difformità riscontrate nei beni in oggetto e dell’incertezza sulla relativa regolarizzazione". L’azienda esercitata nei locali sarà rilevata in un secondo momento al prezzo già pattuito di 25mila euro.

DanMan