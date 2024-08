Vendeva merce falsa. Denunciato 57enne

Vendeva borse e accessori di pelletteria di marchi di pregio. Peccato che fossero tutti falsi. La polizia municipale di Forte dei Marmi ha ’pizzicato’ e denunciato a piede libero N.M., 57 anni, originario del Marocco e naturalizzato italiano, per la vendita di prodotti contraffatti. L’uomo, residente a Massa, è stato avvicinato dagli agenti a due passi dal lungomare della Perla della Versilia, dove con ogni evidenza portava avanti i suoi commerci.

La polizia municipale lo ha trovato in possesso di 45 prodotti di pelletteria e accessori di marchi verosimilmente contraffatti, quali Chanel, Dior, Celine, Louis Vuitton, Prada e Hermès. Tutta marce che l’uomo aveva con sé per poi rivenderla. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro penale dal personale della Municipale. L’uomo è stato intercettato sabato pomeriggio vicino a un noto stabilimento balneare della Marina, sul sul viale Italico. Adesso l’uomo rischia di essere incriminato per ricettazione e violazione delle norme sul commercio.

dm