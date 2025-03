Vela Show dispersa nei ricordi

Qualcuno forse dirà: "Perché meravigliarsi? Fa parte della nostra storia, avere felici intuizioni, dare il via a manifestazioni ma al tempo stesso dimostriamo l’incapacità di conservarle". Proprio così. Attenzione però a non generalizzare: un esempio, il più classico, il meeting internazionale di atletica leggera si svolgeva a Viareggio non perché in città ci fossero le forze economiche disposte a farlo (la città, in particolar modo la sezione atletica del Cgc garantiva impegno e necessaria ‘manovalanza’), visto la gestione diretta era della Fidal. Fatta questa premessa, ecco che nel campionario delle manifestazione disperse nei ricordi c’è anche il Vela Show, cinque edizioni; dal 1998 al 2002. D’accordo, anche in questo caso, la Federazione faceva la sua parte, ma Viareggio e la vela vanno a nozze dai tempi dei bastimenti, dei velieri, dei maestri d’ascia e dei calafati. E’ Storia della Darsena, dei cantieri, di gente con le mani callose che sapeva parlare al vento (quello buono), ai tessuti e anche al legno. Gente di mare che quando era in mare non perdeva mai la bussola. Gente che dal nulla aveva fatto crescere aziende che hanno un peso e un nome nella vela, anche perché – non va mai dimenticato per non fare torto alla storia – in città c’è una delle più importanti flotte della classe Star. E anche questa è una pagina che sussulta per l’emozione che genera. Il Vela-show made in Viareggio era nato come momento di confronto fra gli operatori di settore: un contenitore di storie e di personaggi di vela ma anche di spettacolo, anche se la vela, erano gli anni del mito Cino Ricci di Azzurra, della nuova ‘sfida’ italiana di Mascalzone Latino, di Paul Cayard, di Mauro Pelaschier, di Isabelle Autissier, di Fabio Perini, personaggi che la vela la... mangiavano a colazione, pranzo e cena. Memorabile anche l’esibizione, in coppia con Pelaschier, di Marcello Lippi, in versione velista. Tanta gente in Darsena e dintorni, tanta voglia di tenere la barra a dritta per garantire all’evento un futuro che sembrava radioso. Ma poi la realtà ha detto un’altra cosa. Sipario.... e chi s’è visto, s’è visto. Avanti un altro. Ma per ora, a parte il grande movimento di base dei club locali, pensare di riproporre un evento simile al Vela Show resta una pallida ipotesi.