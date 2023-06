Varchi Ztl a Focette Anticipata l’attivazione

Entreranno in funzione non più alle 22.30, come in passato, ma trenta minuti prima in modo da scongiurare l’ingresso delle auto del popolo della notte e i conseguenti schiamazzi in mezzo alle case all’uscita dalle discoteche. I nuovi orari che regolano l’attivazione dei quattro varchi della Ztl a Focette sono entrati in vigore ieri con apposita ordinanza della polizia municipale, accogliendo così l’apposita richiesta avanzata dalla Pro Focette al fine di scongiurare disagi a residenti, turisti, villeggianti e attività commerciali e ricettive. Di conseguenza lungo il quadrilatero formato da Aurelia, lungomare, via Astoria e via della Libertà, i varchi elettronici della Ztl entreranno in funzione dalle 22 alle 6 a seconda del calendario: dal 15 settembre al 30 giugno solo i giorni prefestivi, dal 1° luglio al 31 luglio il venerdì, sabato e domenica, ad agosto tutti i giorni e infine dal 1° settembre al 15 settembre il venerdì, sabato e domenica. Ulteriori informazioni sul sito del Comune.