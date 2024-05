Varata la fregata intitolata a Bianchi

Varata da Fincantieri a Riva Trigoso la fregata intitolata a Emilio Bianchi, l’eroe della Regia Marina diventato famoso per l’azione di Alessandria d’Egitto del 18 – 19 dicembre 1941, e viareggino d’adozione. Abitava a Torre del Lago dove morì nel 2015 a 103 anni. La Marina Militare ha voluto ricordare la figura di Emilio, medaglia d’oro al valore militare dal 1944, una vera istituzione per gli Incursori e i Palombari del Varignano della Spezia e per la Marina. Le nave intitolata a Bianchi è la decima e ultima della serie di fregate europee multi missione nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese. Madrina del varo è stata la figlia di Emilio, Maria Elisabetta Bianchi. La cerimonia si è tenuta alla presenza del capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino. Questa unità è la seconda dedicata a Bianchi, in quanto la prima fu venduta all’Egitto nel 2020.

Walter Strata